Уряд планує передати США дві нафтогазові ділянки в Україні: які саме

Як зазначила Свириденко, таке рішення ухвали на виконання положень американсько-української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

"Умови оновили - з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови", - йдеться у повідомленні.

Свириденко також повідомила, що дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит усіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.

"Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", - пояснила прем’єрка.

Вона наголосила, що природні ресурси України повинні працювати на економіку держави.