Уряд підтримав проєкт закону щодо відновлення державної влади в Криму

У п'ятницю, 1 березня, Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, що передбачає внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з проєктом пропонується створити правові умови для відновлення функціонування державних органів та органів місцевого самоврядування на території тимчасово окупованої території АР Крим.

Законопроєкт було розроблено спільно з представниками Офісу Президента України, Представництва Президента в АР Крим, Міністерством Інфраструктури та Національним агентством з питань державної служби.

"Якщо парламент схвалить акт, буде створена можливість під час дії воєнного стану утворити Військову адміністрацію АРК та військові адміністрації населених пунктів, визначити порядок призначення до них посадових осіб", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом передбачено створення правових передумов для відновлення та забезпечення стійкого функціонування органів державної влади України в АР Крим та місті Севастополі.

Ухвалення проєкту Закону створить необхідні передумови для повноцінної інтеграції Криму в систему публічного урядування України після деокупації півострова.