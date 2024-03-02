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Правительство поддержало проект закона о восстановлении государственной власти в Крыму

Крым, Суббота 02 марта 2024 06:12
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Правительство поддержало проект закона о восстановлении государственной власти в Крыму Фото: Правительство поддержало проект закона о восстановлении государственной власти в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Вертебна

В пятницу, 1 марта, Кабинет Министров поддержал законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон Украины "О правовом режиме военного положения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно проекту, предлагается создать правовые условия для возобновления функционирования государственных органов и органов местного самоуправления на территории временно оккупированной территории АР Крым.

Законопроект разработан совместно с представителями Офиса Президента Украины, Представительства Президента в АР Крым, Министерством Инфраструктуры и Национальным агентством по вопросам государственной службы.

"Если парламент одобрит акт, будет создана возможность в ходе военного положения образовать Военную администрацию АРК и военные администрации населенных пунктов, определить порядок назначения к ним должностных лиц", - говорится в сообщении.

Законопроектом предусмотрено создание правовых предпосылок для восстановления и обеспечения устойчивого функционирования органов государственной власти Украины в АР Крым и Севастополе.

Принятие проекта закона создаст необходимые предпосылки для полноценной интеграции Крыма в систему публичного управления Украины после деоккупации полуострова.

Напомним, за 10 лет около 50 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть Крым . Особенно активно люди начали уезжать с полуострова, когда россияне объявили мобилизацию в ряды своей армии.

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, к началу российского вторжения в Крыму проживало около 300 тысяч крымских татар: это примерно 13% от общей численности населения полуострова.

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