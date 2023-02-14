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Уряд підтримав fast-track для дронів. Що це значить

Фото: Уряд підтримав fast-track для дронів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд підтримав ряд рішень, які значно спростять ввезеня безпілотних літальних апаратів в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, Кабміном було ухвалено fast-track для дронів. Це дозволить мати значину перевогу перед російськими окупантами.

"Для нас важливе життя кожного захисника та захисниці. Тому єдиний шлях - створити технологічну перевагу над ворогом. Але технології матимуть вирішальне значення, лише якщо забезпечити їх швидкий розвиток та доставку", - написав Федоров.

Він відзначив, що відтепер для ввезеня дронів на територію України не потрібно жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів.

Міністр заявив, що це лише низка прийнятих рішень, які мають покращити забезпечення української армії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони планує збільшити закупівлю безпілотників у українських виробників у 2023 році. На цей сегмент хочуть спрямувати 20 мільярдів гривень.

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