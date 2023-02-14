Правительство поддержало fast-track для дронов. Что это значит

По его словам, Кабмином был принят fast-track для дронов. Это позволит иметь значительное преимущество перед российскими оккупантами.

"Для нас важна жизнь каждого защитника и защитницы. Поэтому единственный путь - создать технологическое превосходство над врагом. Но технологии будут иметь решающее значение только если обеспечить их быстрое развитие и доставку", - написал Федоров.

Он отметил, что теперь для ввоза дронов на территорию Украины не требуется никаких документов от службы экспортного контроля или других органов.

Министр заявил, что это лишь ряд принятых решений, которые должны улучшить обеспечение украинской армии.