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Уряд перепризначив членів наглядової ради ПриватБанку

Фото: уряд призначив членів наглядової ради ПриватБанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України призначив на другий термін двох представників державі у наглядовій раді ПриватБанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 3 березня 2023 р. № 186-р.

Документом перепризначено Юлію Мецгер - як представника держави від президента України, Артема Шевальова - як представника держави від Кабінету міністрів.

Уряд також уповноважитвголову правління ПриватБанку Герхарда Бьоша на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 30,252 млрд гривень.

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