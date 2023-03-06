Кабмин переназначил членов наблюдательного совета ПриватБанка

Кабинет министров Украины назначил на второй срок двух представителей государству в наблюдательном совете ПриватБанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 3 марта 2023 г. №186-р .
Документом переназначена Юлия Мецгер - как представитель государства от президента Украины, Артем Шевалев - как представитель государства от Кабинета министров.
Правительство также уполномочило председателя правления ПриватБанка Герхарда Беша на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета.
Платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 30,252 млрд гривен.