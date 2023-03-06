Уряд перепризначив членів наглядової ради ПриватБанку

Кабінет міністрів України призначив на другий термін двох представників державі у наглядовій раді ПриватБанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 3 березня 2023 р. № 186-р.

Документом перепризначено Юлію Мецгер - як представника держави від президента України, Артема Шевальова - як представника держави від Кабінету міністрів. Уряд також уповноважитвголову правління ПриватБанку Герхарда Бьоша на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.