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Кабмин переназначил членов наблюдательного совета ПриватБанка

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Україна, Понедельник 06 марта 2023 12:04
Кабмин переназначил членов наблюдательного совета ПриватБанка Фото: правительство назначило членов наблюдательного совета ПриватБанка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины назначил на второй срок двух представителей государству в наблюдательном совете ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 3 марта 2023 г. №186-р .

Документом переназначена Юлия Мецгер - как представитель государства от президента Украины, Артем Шевалев - как представитель государства от Кабинета министров.

Правительство также уполномочило председателя правления ПриватБанка Герхарда Беша на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета.

Платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 30,252 млрд гривен.

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