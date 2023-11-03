Уряд передав Єврокомісії попередній проект плану допомоги ЄС на 50 млрд євро

Як відзначив Шмигаль, Ukraine Facility є програмою допомоги нашій країні в розмірі 50 млрд євро на наступні 4 роки з акцентом на бюджетну підтримку. Для того, аби отримувати кошти, Україна проведе низку реформ й проєктів трансформацій.

Передані напрацювання складаються з 4 блоків, а саме:

макроекономічні сценарії, які включають розбудову якісних інституцій відновлення;

базові реформи, такі як реформа держуправління, заходи з управління держфінансами, боротьба з корупцією, реформа системи правосуддя;

економічні реформи. Мова йде про покращення бізнес-клімату, управління держактивами, розвиток людського капіталу, регіональну політику;

ключові сектори економіки, які допоможуть Україні зростати зараз і в майбутньому.

"Ми говоримо про енергетичний сектор, аграрний сектор, логістику, ІТ, критичні матеріали, переробну промисловість", - додав прем'єр.

План зокрема міститиме наскрізні напрямки, серед яких:

європейська інтеграція;

цифрова трансформація;

зелений перехід.

Зокрема Шмигаль зауважив, що план Ukraine Facility не є загальною стратегією економічного розвитку держави. Це перелік умов для отримання допомоги від ЄС. Сьогоднішні напрацювання ще не є остаточною версією документа.

"Це попередній план для початку консультацій з нашими європейськими колегами. Робота над ним продовжиться з міжнародними партнерами, громадянським суспільством та українським бізнесом", - пояснив прем'єр.

Ukraine Facility

У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.