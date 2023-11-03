Правительство передало Еврокомиссии предварительный проект плана помощи ЕС на 50 млрд евро

Правительство передало Европейской комиссии предварительный проект плана для программы Ukraine Facility, предусматривающей помощь Украине в размере 50 млрд евро на следующие 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Как отметил Шмыгаль, Ukraine Facility является программой помощи нашей стране в размере 50 млрд евро на следующие 4 года с акцентом на бюджетную поддержку. Для того чтобы получать средства, Украина проведет ряд реформ и проектов трансформаций.

Переданные наработки состоят из 4 блоков, а именно:

макроэкономические сценарии, которые включают развитие качественных институтов восстановления;

базовые реформы, такие как реформа госуправления, меры по управлению госфинансами, борьба с коррупцией, реформа системы правосудия;

экономические реформы. Речь идет об улучшении бизнес-климата, управление госактивами, развитие человеческого капитала, региональную политику;

ключевые сектора экономики, которые помогут Украине расти сейчас и в будущем.

"Мы говорим об энергетическом секторе, аграрном секторе, логистике, ИТ, критических материалах, перерабатывающей промышленности", - добавил премьер.

План в частности будет содержать сквозные направления, среди которых:

европейская интеграция;

цифровая трансформация;

зеленый переход.

В частности Шмыгаль отметил, что план Ukraine Facility не является общей стратегией экономического развития государства. Это перечень условий для получения помощи от ЕС. Сегодняшние наработки еще не являются окончательной версией документа.

"Это предварительный план для начала консультаций с нашими европейскими коллегами. Работа над ним продолжится с международными партнерами, гражданским обществом и украинским бизнесом", - объяснил премьер.

Ukraine Facility

В июне президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала выделение пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины .

По данным Bloomberg, помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.