Уряд Норвегії збільшить допомогу Україні: скільки планують виділити на 2026 рік

Уряд Норвегії пропонує збільшити цивільну підтримку Україні на 15 мільярдів норвезьких крон, що прирівнюється до приблизно 1.73 мільярдів доларів, у 2026 році.

Запропоновані асигнування на підтримку України у 2026 році становитимуть щонайменше 85 мільярдів норвезьких крон, що дозволить зберегти загальний надзвичайний рівень цивільної та військової підтримки, наданої у 2025 році.

Норвегія залишається непохитною у своїй підтримці України в її боротьбі за самозахист доки Росія продовжує свою незаконну війну агресії проти України.

Тому уряд Норвегії пропонує зберегти рекордно високий рівень підтримки України у розмірі 85 мільярдів норвезьких крон у 2026 році. Близько 15 мільярдів норвезьких крон буде надано як цивільна підтримка, а 70 мільярдів норвезьких крон - як військова підтримка.

"Мета уряду полягає в тому, щоб Україна могла сама визначати своє майбутнє. Підтримка, що надається Україні в боротьбі за свободу, є не лише важливою для того, щоб Україна могла захистити себе, але й служить для зміцнення безпеки Норвегії та Європи", - сказав міністр оборони Торе Сандвік.

Куди направлять гроші

Додаткове фінансування буде використано для посилення енергетичної безпеки, сприяння реконструкції та надання бюджетної підтримки українській владі, а також для подвоєння асигнувань до Інвестиційного фонду Norfund для України.

Norfund здійснює інвестиції в бізнес-сектор України, які інакше не були б здійснені через високий рівень ризику. Добре функціонуючий бізнес-сектор є життєво важливим для реконструкції країни. Гуманітарна підтримка також буде збільшена.

"Я ніколи не забуду руйнувань, які я побачив під час свого візиту до України в березні. Коли я їхав до Харкова, що розташований лише за кілька кілометрів від фронту, Росія завдала удару безпілотником по житловому району на околиці міста. Багатоквартирні будинки все ще горіли, коли я прибув. Незаконна агресивна війна Росії вбиває сім'ї та руйнує будинки та критично важливу інфраструктуру", - сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Якщо Стортинг (парламент Норвегії) схвалить пропозицію бюджету, це збільшить загальний обсяг фінансування підтримки України з боку Норвегії до 275 мільярдів норвезьких крон, що приблизно 27,2 млрд доларів, на 2023–2030 роки.