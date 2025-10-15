Правительство Норвегии увеличит помощь Украине: сколько планируют выделить на 2026 год

Правительство Норвегии предлагает увеличить гражданскую поддержку Украины на 15 миллиардов норвежских крон, что приравнивается к примерно 1.73 миллиардов долларов, в 2026 году .

Предложенные ассигнования на поддержку Украины в 2026 году составят не менее 85 млрд норвежских крон, что позволит сохранить общий чрезвычайный уровень гражданской и военной поддержки, предоставленной в 2025 году.

Норвегия остается непоколебимой в своей поддержке Украины в ее борьбе за самозащиту пока Россия продолжает свою незаконную войну агрессии против Украины.

Поэтому правительство Норвегии предлагает сохранить рекордно высокий уровень поддержки Украины в размере 85 миллиардов норвежских крон в 2026 году. Около 15 миллиардов норвежских крон будет предоставлено как гражданская поддержка, а 70 миллиардов норвежских крон - как военная поддержка.

"Цель правительства заключается в том, чтобы Украина могла сама определять свое будущее. Поддержка, предоставляемая Украине в борьбе за свободу, является не только важной для того, чтобы Украина могла защитить себя, но и служит для укрепления безопасности Норвегии и Европы", - сказал министр обороны Торе Сандвик.

Куда направят деньги

Дополнительное финансирование будет использовано для усиления энергетической безопасности, содействия реконструкции и предоставления бюджетной поддержки украинской власти, а также для удвоения ассигнований в Инвестиционный фонд Norfund для Украины.

Norfund осуществляет инвестиции в бизнес-сектор Украины, которые иначе не были бы осуществлены из-за высокого уровня риска. Хорошо функционирующий бизнес-сектор является жизненно важным для реконструкции страны. Гуманитарная поддержка также будет увеличена.

"Я никогда не забуду разрушений, которые я увидел во время своего визита в Украину в марте. Когда я ехал в Харьков, расположенный всего в нескольких километрах от фронта, Россия нанесла удар беспилотником по жилому району на окраине города. Многоквартирные дома все еще горели, когда я прибыл. Незаконная агрессивная война России убивает семьи и разрушает дома и критически важную инфраструктуру", - сказал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Если Стортинг (парламент Норвегии) одобрит предложение бюджета, это увеличит общий объем финансирования поддержки Украины со стороны Норвегии до 275 миллиардов норвежских крон, что примерно 27,2 млрд долларов, на 2023-2030 годы.