Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо ППО для України

ППО для України

Нагадаємо, потреба України в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.

Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як повідомлялося раніше, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. Зокрема, було прийнято рішення щодо передачі Україні додаткової системи Patriot.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.

Варто зазначити, що у пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику.

Наразі Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

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