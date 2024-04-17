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Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо ППО для України

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Як повідомляється,  ініціатива "негайні дії протиповітряної оборони" спрямована на "надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони якомога швидше".

З цією метою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус зв'язалися з партнерами.

Як розповів речник німецького МЗС, адресатами є союзники в НАТО та Європейському союзі, а також треті країни. При цьому інших деталей ініціативи речник не розкрив.

ППО для України

Нагадаємо, потреба України в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.

Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як повідомлялося раніше, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. Зокрема, було прийнято рішення щодо передачі Україні додаткової системи Patriot.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.

Варто зазначити, що у пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику.

Наразі Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

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