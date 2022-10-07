Правительство Германии выдало визу российскому шпиону, - Spiegel

Федеральное правительство Германии выдало въездную визу подозреваемому в шпионаже россиянину, несмотря на отрицание Федерального ведомства по охране конституции и разведки другой европейской страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Отмечается, что россиянин, которого спецслужбы классифицируют как шпиона, впервые подал заявку на получение визы в Москве в июле. При этом он предъявил приглашение от российского генконсульства в Лейпциге. Однако на это сразу обратили внимание спецслужбы, и его заявка была отклонена.

Однако в ходе переговоров об аккредитации сотрудников посольства Германии в РФ российская сторона снова подняла этот вопрос и попросила о новом рассмотрении. В августе мужчина подал новую заявку.

Во время второй попытки немецкий консульский отдел не заметил подозрения в шпионаже, поэтому виза была предоставлена. Согласно внутреннему расследованию, предупреждение Федеральной службы защиты конституции Германии было проигнорировано из-за ошибки. В дальнейшем ошибку учли, а визу аннулировали.

Spiegel сообщает, что такая ситуация стала возможной благодаря тому, что МИД Германии захотел аккредитовать дипломатов в Москве. При этом Германия должна аккредитовать российских дипломатов в Германии.

Отмечается, что случайная выдача визы была связана с желанием выразить благодарность российской стороне. При этом сам факт, что Германия продолжает аккредитацию российских дипломатов, некоторые государства воспринимают с подозрением.