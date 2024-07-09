Пісторіус запросив гроші на допомогу Україні понад 7 млрд євро у бюджеті Німеччини, - Spiegel

Приблизно 7 млрд євро, виділені на підтримку Києва у нинішньому федеральному бюджеті Німеччини, переважно витрачені чи прив'язані до контрактів. На нові поставки на другу половину 2024 року залишилося трохи менше ніж 200 млн євро.

Тому міністр оборони Борис Пісторіус запросив додаткове фінансування у міністра фінансів Крістіана Лінднера.

За даними видання, Пісторіус вже неофіційно поінформував Лінднера, що пакет допомоги Україні в озброєннях має бути збільшений ще на 4 мільярди євро у другій половині 2024 року. Підтримка планується у так званому штабі України під керівництвом генерал-майора Крістіана Фрейдінга. Її експерти вважають за необхідне зберегти постійну допомогу Україні озброєннями до кінця 2024 року.

За інформацією Spiegel, Пісторіус хоче використати нові гроші для доставки в Україну цього року більшої кількості боєприпасів, терміново необхідних запасних частин та, можливо, більшої кількості танків Leopard 1A.

Міністр фінансів Лінднер, проте, закликав федеральний уряд економити гроші. Надмірні витрати, такі як додаткові чотири мільярди для України, мабуть, будуть для нього незручними. Проте в оборонному відомстві постачання боєприпасів та запасних частин вважають за необхідне для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від Росії, пише видання.

Гроші "в основному витрачені"

Раніше Пісторіус не захотів вдаватися до подробиць внутрішніх дискусій з Лінднером. Українські кошти на 2024 рік "значною мірою витрачені та зарезервовані", сказав він, коли його запитали про це. Він лише побічно підтвердив розмови з Лінднером про нові гроші. "Наразі ми працюємо над залученням додаткових коштів, щоб продовжити роботу цього року", - сказав міністр.

Як зазначає Spiegel, боротьба за гроші на подальші пакети озброєнь припадає на невідповідний час для федерального уряду. На саміті НАТО у Вашингтоні цього тижня Берлін хоче заявити про себе як стійкого прихильника України. Пісторіус не єдиний, хто останніми тижнями неодноразово повторював, що Німеччина зараз є другим за величиною фінансистом постачання озброєнь після США. Однак постачання з Німеччини, які вже почалися, ймовірно, закінчаться найпізніше восени без нових грошей.