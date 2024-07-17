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Правительство Германии одобрило бюджет на 2025 год с вдвое меньшей помощью для Украины

Берлин, Среда 17 июля 2024 16:24
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Правительство Германии одобрило бюджет на 2025 год с вдвое меньшей помощью для Украины Фото: правительство Германии одобрило бюджет на 2025 год (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Германии одобрило бюджет на следующий год. Согласно предварительно утвержденному бюджету на помощь Украине выделили вдвое меньше средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Немецкое правительство утвердило проект бюджета, направленный на стимулирование экономики. Проект будет передан на рассмотрение Бундестага.

Планируемые расходы бюджета Германии составляют 480,6 млрд евро. Новые заимствования в 2025 году составят 43,8 млрд евро.

Проект бюджета предусматривает увеличение расходов на оборону на 1,3 млрд евро - до 53 млрд евро. Это меньше, чем ожидал министр обороны Германии Борис Писториус. Ожидается, что парламент Германии во время разбирательства продолжит дискуссии по обороне.

Бундестаг приступит к рассмотрению проекта с сентября. Вероятно, парламент утвердит дополнительный бюджет на текущий год 8 ноября, а бюджет на следующий год - 29 ноября. К тому времени парламентарии могут вносить изменения.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии в помощь Украине в 2025 году собирается выделить 4 млрд евро. Это вдвое меньше, чем в 2024 году, когда Берлин направил рекордные 8 млрд евро.

Ранее стало известно, что Минобороны Германии запросило у правительства дополнительные средства на финансирование помощи Украине.

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