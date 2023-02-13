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Генсек НАТО очікує, що країни альянсу обговорять питання літаків для України

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Брюссель, Понеділок 13 лютого 2023 14:49
Генсек НАТО очікує, що країни альянсу обговорять питання літаків для України Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри оборони країн НАТО можуть обговорити питання літаків для України на зустрічі 14-15 лютого. Також серед тем буде збільшення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час прес-конференції.

"Ми обговоримо підтримку України та збільшення цієї підтримки", - сказав він.

Також Столтенберг зазначив, що на порядку денному буде питання прискорення надання військової допомоги, яку схвалюють партнери для України.

Генсек НАТО очікує, що під час зустрічі міністри оборони країн альянсу обговорять можливість передачі Україні сучасних винищувачів. Він підкреслив, що країни НАТО не втручатимуться у війну. Проте союзники можуть надавати Україні бойові літаки для самозахисту.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що відбув на зустріч у форматі "Рамштайн". Він очікує, що партнери обговорять питання авіації для України, розбудову "танкової коаліції", формування запасу боєприпасів.

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