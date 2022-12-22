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Уряд "надрукує" 30 млрд гривень для видачі дешевих іпотечних кредитів

Фото: дешеву іпотеку окремим категоріям громадян видаватимуть за рахунок надрукованих коштів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив випуск облігацій внутрішньої державної позики на 30 млрд гривень. За рахунок цих коштів буде збільшено капітал АТ "Українська фінансова житлова компанія", яке видає пільгову іпотеку окремим категоріям громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 21 грудня 2022 р. № 1415.

Згідно з документом, Міністерство фінансів до кінця 2022 року випустить ОВДП на 30 млрд гривень із строком погашення п’ять років та ставкою доходу на рівні 19,5% річних.

"Міністерству економіки здійснити протягом поточного року придбання у державну власність акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" в сумі 30 млрд гривень в обмін на облігації внутрішньої державної позики", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, у серпні Кабінет міністрів затвердив нові умови забезпечення АТ "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України під 7% річних.

Відзначимо, у 2022 році попит на іпотеку досяг найнижчого рівня за всю історію опитувань НБУ.

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