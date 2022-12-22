Кабмин "напечатает" 30 млрд гривен для выдачи дешевых ипотечных кредитов

Кабинет министров утвердил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 30 млрд гривен. За счет этих средств будет увеличен капитал АО "Украинская финансовая жилищная компания", которое выдает льготную ипотеку отдельным категориям граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 декабря 2022 г. № 1415 .

Согласно документу, Министерство финансов до конца 2022 года выпустит ОВГЗ на 30 млрд. гривен со сроком погашения пять лет и ставкой дохода на уровне 19,5% годовых.

"Министерству экономики осуществить в течение текущего года приобретение в государственную собственность акций допэмиссии частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" в сумме 30 млрд гривен в обмен на облигации внутреннего государственного займа", - говорится в постановлении.