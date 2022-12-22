RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин "напечатает" 30 млрд гривен для выдачи дешевых ипотечных кредитов

Фото: дешевую ипотеку отдельным категориям граждан будут выдавать за счет печатных средств (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 30 млрд гривен. За счет этих средств будет увеличен капитал АО "Украинская финансовая жилищная компания", которое выдает льготную ипотеку отдельным категориям граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 декабря 2022 г. № 1415.

Согласно документу, Министерство финансов до конца 2022 года выпустит ОВГЗ на 30 млрд. гривен со сроком погашения пять лет и ставкой дохода на уровне 19,5% годовых.

"Министерству экономики осуществить в течение текущего года приобретение в государственную собственность акций допэмиссии частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" в сумме 30 млрд гривен в обмен на облигации внутреннего государственного займа", - говорится в постановлении.

Напомним, в августе Кабинет Министров утвердил новые условия обеспечения АО "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины под 7% годовых.

Отметим, в 2022 году спрос на ипотеку достиг самого низкого уровня за всю историю опросов НБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News