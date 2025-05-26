Уряд не може відкладати питання врегулювання маркетингових договорів, – депутат

Зволікання уряду з ухваленням вже підготовленого та узгодженого всіма зацікавленими сторонами рішення щодо регулювання маркетингових договорів на фармацевтичному ринку суперечить інтересам споживачів і пацієнтів.

Про це заявив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Юрій Заславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТСН ".

"Минуло вже понад три місяці з моменту тимчасової заборони дії маркетингових договорів. За цей час уряд вже давно повинен був врегулювати це питання. Вже пройшли всі необхідні громадські обговорення, слухання. Всі зацікавлені сторони надали свої рекомендації й отримали відповідні висновки. Жодних причин зволікати з ухваленням цього рішення немає", – заявив Заславський.

На думку депутата, бездіяльність у цьому напрямі лише посилює проблеми ринку, впливаючи на доступність лікарських засобів для українців.

"У результаті цього програє кінцевий споживач – пацієнт. Він не отримує справедливу ціну на ліки. А диспропорційний дисбаланс на ринку призводить до невиправданих надприбутків виробників і збитків інших учасників ланцюга постачання лікарських засобів", – додав Заславський.

Він наголосив, що відповідний проєкт рішення, який дозволить зробити ліки доступнішими, уже давно узгоджений і давно лежить на столі урядовців.