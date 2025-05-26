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Уряд не може відкладати питання врегулювання маркетингових договорів, – депутат

Понеділок 26 травня 2025 09:35
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Уряд не може відкладати питання врегулювання маркетингових договорів, – депутат Фото: уряд не може відкладати питання врегулювання маркетингових договорів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Зволікання уряду з ухваленням вже підготовленого та узгодженого всіма зацікавленими сторонами рішення щодо регулювання маркетингових договорів на фармацевтичному ринку суперечить інтересам споживачів і пацієнтів.

Про це заявив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Юрій Заславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

"Минуло вже понад три місяці з моменту тимчасової заборони дії маркетингових договорів. За цей час уряд вже давно повинен був врегулювати це питання. Вже пройшли всі необхідні громадські обговорення, слухання. Всі зацікавлені сторони надали свої рекомендації й отримали відповідні висновки. Жодних причин зволікати з ухваленням цього рішення немає", – заявив Заславський.

На думку депутата, бездіяльність у цьому напрямі лише посилює проблеми ринку, впливаючи на доступність лікарських засобів для українців.

Він наголосив, що відповідний проєкт рішення, який дозволить зробити ліки доступнішими, уже давно узгоджений і давно лежить на столі урядовців.

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