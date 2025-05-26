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Правительство не может откладывать вопрос урегулирования маркетинговых договоров, - депутат

Понедельник 26 мая 2025 09:35
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Правительство не может откладывать вопрос урегулирования маркетинговых договоров, - депутат Фото: правительство не может откладывать вопрос урегулирования маркетинговых договоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Промедление правительства с принятием уже подготовленного и согласованного всеми заинтересованными сторонами решения по регулированию маркетинговых договоров на фармацевтическом рынке противоречит интересам потребителей и пациентов.

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Юрий Заславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"ТСН".

"Прошло уже более трех месяцев с момента временного запрета действия маркетинговых договоров. За это время правительство уже давно должно было урегулировать этот вопрос. Уже прошли все необходимые общественные обсуждения, слушания. Все заинтересованные стороны предоставили свои рекомендации и получили соответствующие выводы. Никаких причин медлить с принятием этого решения нет", - заявил Заславский.

По мнению депутата, бездействие в этом направлении лишь усугубляет проблемы рынка, влияя на доступность лекарственных средств для украинцев.

Он отметил, что соответствующий проект решения, который позволит сделать лекарства более доступными, уже давно согласован и давно лежит на столе чиновников.

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