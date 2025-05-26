Правительство не может откладывать вопрос урегулирования маркетинговых договоров, - депутат
Промедление правительства с принятием уже подготовленного и согласованного всеми заинтересованными сторонами решения по регулированию маркетинговых договоров на фармацевтическом рынке противоречит интересам потребителей и пациентов.
Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Юрий Заславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"ТСН".
"Прошло уже более трех месяцев с момента временного запрета действия маркетинговых договоров. За это время правительство уже давно должно было урегулировать этот вопрос. Уже прошли все необходимые общественные обсуждения, слушания. Все заинтересованные стороны предоставили свои рекомендации и получили соответствующие выводы. Никаких причин медлить с принятием этого решения нет", - заявил Заславский.
По мнению депутата, бездействие в этом направлении лишь усугубляет проблемы рынка, влияя на доступность лекарственных средств для украинцев.
Он отметил, что соответствующий проект решения, который позволит сделать лекарства более доступными, уже давно согласован и давно лежит на столе чиновников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.