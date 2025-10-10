Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: що буде далі

Згідно з угодою, армія Ізраїлю відведе війська на нові позиції всередині Сектора Гази, зберігаючи контроль над близько 53% території анклаву.

Опісля впродовж 72 годин ХАМАС звільнить усіх 48 ізраїльських заручників, що перебувають у полоні терористів.

Звільнення заручників, в обмін на приблизно 2000 палестинських ув’язнених, засуджених за злочини проти безпеки, та часткове відведення сил ЦАХАЛ, є першою фазою мирного плану президента США Дональда Трампа щодо Гази.

Більшість міністрів кабінету проголосували за угоду, серед них і міністр Офір Софер із партії "Релігійний сіонізм" радикального міністра фінансів Безалеля Смотрича, тоді як решта міністрів цієї політичної сили виступили проти.

Документ також не підтримали всі представники ультранаціоналістичної партії "Оцма Єгудіт".