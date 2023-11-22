Уряд Ізраїлю схвалив план визволення заручників

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду про звільнення приблизно 50 заручників, викрадених у секторі Газа під час нападу терористичного угрупування ХАМАС 7 жовтня. Бойовики згідно з планом протягом п'ятиденного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок.

Ізраїль згоден на 5 днів по 6 годин припиняти вогонь у Секторі Газа, а також звільнити за попередніми даними 150-300 ув'язнених палестинських жінок та неповнолітніх.

Під час припинення вогню до Гази допускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом. За деякими повідомленнями буде 300 вантажівок.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, перших заручників може бути звільнено у четвер 23 листопада. Передбачається, що їхнє звільнення відбуватиметься поетапно - приблизно по 12 заручників на день.

План повернення заручників

Ізраїль розробив план повернення заручників, який складається із п'яти етапів.

На першому етапі ХАМАС передасть заручників Червоному Хресту, після чого їх передадуть представникам ЦАХАЛу. Після заручників оглянуть та доставлять до одного з медичних центрів в Ізраїлі, де вони зустрінуться зі своїми сім'ями.

На четвертому етапі медичні та силові відомства оцінять стан здоров'я заручників, щоб визначити, хто з них може бути допитаний. Відповідні на кінцевому етапі пройдуть допит у силових та оборонних відомствах.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС обстріляли та увійшли на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. Ізраїль у свою чергу оголосив про початок операції проти терористів "Залізні мечі".

Наприкінці жовтня Ізраїль розширив наземну операцію у Секторі Газа . ЦАХАЛ став завдавати ударів по бойовиках.

Раніше ми писали, що зраїльська армія виявила тунель бойовиків у великій лікарні Сектору Газа Аль-Шифе.

Нещодавно стало відомо, що ЦАХАЛ виявив у мечеті Гази майстерню з виробництва ракет.