Уряд хоче збільшити воєнні видатки бюджету на 400 млрд гривень: звідки візьмуть гроші

Шмигаль повідомив, що уряд схвалив законопроєкт, який спрямують до Верховної Ради.

"Ми пропонуємо збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд гривень. З них майже 311 млрд гривень передбачено на Міністерство оборони", - сказав він.

Крім того, пропонується більше 100 млрд гривень спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки.

Також 6,3 млрд гривень планують направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

"Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень. Джерела покриття цих видатків - це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень", - сказав Шмигаль.

Деталі законопроєкту

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що проєктом пропонується скоригувати видаткову частину державного бюджету на 397,5 млрд гривень. В тому числі збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 448,8 млрд гривень (з них для сектору безпеки та оборони на 412,4 млрд 374,9 млрд гривень) та скоротити видатки на 51,3 млрд млн гривень.

Для покриття додаткових видатків пропонується збільшити доходи бюджету на 147,5 млрд гривень та фінансування за борговими операціями на 250 млрд гривень.

Коментар Мінфіну

У Міністерстві фінансів повідомили, що додаткові 412,4 млрд гривень будуть спрямовані на:

Міноборони - 310,8 млрд гривень;

МВС - 84,1 млрд гривень;

ГУР Міноборони - 4,5 млрд гривень;

Мінстратегпром - 4,5 млрд гривень;

СБУ - 1,6 млрд гривень;

УДО - 0,5 млрд гривень;

Держспецзв’язок - 64,5 млн гривень.

Також передбачено додаткові 20 млрд гривень для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки інших нагальних потреб передбачено додатково 16,5 млрд гривень (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Джерела додаткових видатків

Збільшення дохідної частини 147,5 млрд гривень планується, зокрема, за рахунок перевиконання планових показників доходів до держбюджету -:

ПДФО - 56,0 млрд гривень;

податок на прибуток підприємств - 23,8 млрд гривень;

кошти, що перераховуються НБУ - 20,3 млрд гривень;

частина чистого прибутку та дивіденди - 15,0 млрд гривень;

акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів - 8,8 млрд гривень;

кошти, перераховані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - 7,9 млрд гривень;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій - 4,1 млрд гривень;

адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху - 2,7 млрд гривень;

інші надходження - 8,9 млрд гривень.

Крім того, запланована економія видатків на 51,3 млрд гривень та збільшення обсягу внутрішніх запозичень - 184,9 млрд гривень та зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу - 65,1 млрд гривень.