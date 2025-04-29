Уряд хоче створити реєстр рахунків та банківських сейфів українців

В Україні хочуть створити Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Його буде вести Державна податкова служба, а доступ зможуть отримати "компетентні органи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
Як зазначили в пресслужбі, це передбачено пакетом законопроєктів, схвалених урядом. Документи готував Мінфін. Цей пакет спрямований на приєднання до системи банківських європлатежів SEPA.
Згідно з презентацією Мінфіну, до реєстру будуть вноситись відомості:
Водночас не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.
Не передбачено публікації даних у вільному доступні (відсутня відкрита частина реєстру). "Доступ надаватиметься спеціалізований і виключно компетентним органам", - йдеться в презентації.
У Мінфіні стверджують, що нові норми потрібні для подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA ( Single Euro Payments Area).
"Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами - учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами", - заявили в Мінфіні.
SEPA створена у 2008 спеціально для єврозони як аналог SWIFT.
Нагадаємо, в останньому Меморандумі з МВФ йдеться про розгляд Мінфіном спільно з НБУ "питання про можливе розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надійшли на банківські рахунки платників податків".
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