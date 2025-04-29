Правительство хочет создать реестр счетов и банковских сейфов украинцев

В Украине хотят создать Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Его будет вести Государственная налоговая служба, а доступ смогут получить "компетентные органы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Как отметили в пресс-службе, это предусмотрено пакетом законопроектов, одобренных правительством. Документы готовил Минфин. Этот пакет направлен на присоединение к системе банковских европлатежей SEPA.
Согласно презентации Минфина, в реестр будут вноситься сведения:
В то же время не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержимом сейфа.
Не предусмотрена публикация данных в свободном доступе (отсутствует открытая часть реестра). "Доступ будет предоставляться специализированный и исключительно компетентным органам", - говорится в презентации.
В Минфине утверждают, что новые нормы нужны для подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).
"Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами - участницами чрезвычайно быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам", - заявили в Минфине.
SEPA создана в 2008 специально для еврозоны как аналог SWIFT.
Напомним, в последнем Меморандуме с МВФ говорится о рассмотрении Минфином совместно с НБУ "вопроса о возможном расширении оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступивших на банковские счета налогоплательщиков".
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