Правительство хочет создать реестр счетов и банковских сейфов украинцев

Как отметили в пресс-службе, это предусмотрено пакетом законопроектов, одобренных правительством. Документы готовил Минфин. Этот пакет направлен на присоединение к системе банковских европлатежей SEPA.

Новый реестр

Согласно презентации Минфина, в реестр будут вноситься сведения:

о банковских счетах, счетах в ценных бумагах, электронных кошельках и т.д;

о владельцах таких счетов;

об учреждениях, где открыты счета.

В то же время не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержимом сейфа.

Не предусмотрена публикация данных в свободном доступе (отсутствует открытая часть реестра). "Доступ будет предоставляться специализированный и исключительно компетентным органам", - говорится в презентации.

Присоединение к SEPA

В Минфине утверждают, что новые нормы нужны для подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).

"Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами - участницами чрезвычайно быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам", - заявили в Минфине.

SEPA создана в 2008 специально для еврозоны как аналог SWIFT.