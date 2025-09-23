ua en ru
Уряд хоче прирівняти права матерів і батьків-одинаків: що зміниться

Вівторок 23 вересня 2025 17:16
Уряд хоче прирівняти права матерів і батьків-одинаків: що зміниться Фото: Батько з донькою (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14066, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Що передбачає документ

Законопроєкт спрямований на захист жінок і чоловіків, які самостійно виховують дітей. Він пропонує:

  • доповнити перелік категорій осіб, до яких не може застосовуватися адміністративний арешт. Зокрема, це стосуватиметься чоловіків, які не перебувають у шлюбі та самостійно виховують дитину (дітей) до 12 років у разі смерті матері, визнання її безвісно відсутньою або встановлення судом факту самостійного догляду за дитиною;
  • змінити перелік обставин, що пом’якшують відповідальність за адміністративні правопорушення. Серед них - вчинення правопорушення чоловіком, який не перебуває у шлюбі та самостійно виховує дитину (дітей) до одного року за аналогічних обставин.

Ініціатива дозволить врівноважити права матерів та батьків-одинаків, а також посилить соціальний захист чоловіків, які самостійно виховують дітей.

Нагадаємо, в Україні законодавчо закріплені рівні права жінок і чоловіків у сімейних відносинах. Батьки мають однакові можливості на оплачувану відпустку при народженні дитини та догляд за нею до 3 років, у тому числі військовослужбовці під час мобілізації та воєнного стану. Також передбачена відпустка до 14 днів для батька після народження дитини та можливість продовженого догляду за медичними показниками. У разі порушення прав батьки можуть звертатися до омбудсмана.

РБК-Україна також розповідало, що в Україні багатодітні матері та батьки, а також батьки дітей з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями можуть вийти на пенсію раніше. Жінки мають право оформити її з 50 років при стажі від 15 років, чоловіки - з 55 років і від 20 років стажу. Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду та надати підтвердні документи.

