Правительство хочет приравнять права матерей и отцов-одиночек: что изменится

Напомним, в Украине законодательно закреплены равные права женщин и мужчин в семейных отношениях. Родители имеют одинаковые возможности на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка и уход за ним до 3 лет, в том числе военнослужащие во время мобилизации и военного положения. Также предусмотрен отпуск до 14 дней для отца после рождения ребенка и возможность продленного ухода по медицинским показаниям. В случае нарушения прав родители могут обращаться к омбудсмену.

РБК-Украина также рассказывало, что в Украине многодетные матери и отцы, а также родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями могут выйти на пенсию раньше. Женщины имеют право оформить ее с 50 лет при стаже от 15 лет, мужчины - с 55 лет и от 20 лет стажа. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить подтверждающие документы.