Кабмин хочет поставить финальную точку в вопросе использования печатей в бизнесе
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен окончательно устранить требование об обязательном использовании печатей юридическими лицами и ФОПами в случаях, когда это не предусмотрено законом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный проект №13591.
Зачем это нужно
Цель документа - упростить ведение бизнеса и убрать лишние требования, тормозящие развитие малого и среднего предпринимательства.
Сейчас в украинском законодательстве уже закреплен принцип добровольного использования печатей. Однако некоторые законы до сих пор содержат нормы, которые заставляют компании их применять.
В частности, это касается законов об организациях работодателей и о рынках капитала, где требования по печатям прописаны не четко. Из-за этого предприниматели вынуждены тратить деньги на изготовление печатей, даже если они им не нужны.
Что изменит законопроект
Новый законопроект предлагает изъять упоминания об обязательном использовании печатей из двух законов:
- "Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности"
- "О рынках капитала и организованных товарных рынках".
Это позволит предпринимателям избежать ненужных расходов и бюрократии, а также сделает невозможным неоднозначную трактовку норм при проверках или заключении договоров.
Напомним, в 2017 году был принят закон, которым отменена обязанность использования печатей на документах субъектов хозяйствования. Также предусмотрена административная ответственность должностных лиц госорганов за требование наличия оттиска печати на официальном документе.
Кабинет министров в 2018 году отменил необходимость проставления оттиска печати на документах при подаче в органы государственной власти, а также отменяет обязанность дублирования электронных документов на бумаге.