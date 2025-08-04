Кабмин хочет поставить финальную точку в вопросе использования печатей в бизнесе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен окончательно устранить требование об обязательном использовании печатей юридическими лицами и ФОПами в случаях, когда это не предусмотрено законом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный проект № 13591.

Зачем это нужно

Цель документа - упростить ведение бизнеса и убрать лишние требования, тормозящие развитие малого и среднего предпринимательства.

Сейчас в украинском законодательстве уже закреплен принцип добровольного использования печатей. Однако некоторые законы до сих пор содержат нормы, которые заставляют компании их применять.

В частности, это касается законов об организациях работодателей и о рынках капитала, где требования по печатям прописаны не четко. Из-за этого предприниматели вынуждены тратить деньги на изготовление печатей, даже если они им не нужны.

Что изменит законопроект

Новый законопроект предлагает изъять упоминания об обязательном использовании печатей из двух законов:

"Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности"

"О рынках капитала и организованных товарных рынках".

Это позволит предпринимателям избежать ненужных расходов и бюрократии, а также сделает невозможным неоднозначную трактовку норм при проверках или заключении договоров.