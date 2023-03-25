Уряд готує реформу процесу проходження військово-лікарських комісій

Реформування процесу проходження військово-лікарських комісій обговорили на нараді в уряді під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду .

За даними прес-служби, учасники наради визначили план дій щодо реформування ВЛК. Експертна група представила свої напрацювання: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до електронної системи охорони здоров'я, заходи з безбар'єрності.

"Мета уряду - максимальна діджиталізація всіх процесів та створення умов, за яких всі довідки буде збирати електронна система", - сказав Шмигаль.

Вже у квітні пропонується розпочати пілотний проект із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та інших дотичних структурах. Наступний етап - цифровізація медичної історії військовослужбовців, зазначили в прес-службі.

Окремо учасники наради розглянули питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки з військової частини про обставини поранення. Прем’єр-міністр дав завдання розробити необхідні постанови та зміни до законів.

Крім того, МОЗ надало пропозиції щодо реформи медико-соціальних експертних комісій, йдеться в повідомленні.

Під час наради були присутні представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерства цифрової трансформації, народні депутати, представники Офісу президента й інші.