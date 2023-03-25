Кабмин готовит реформу процесса прохождения военно-врачебных комиссий
Реформирование процесса прохождения военно-врачебных комиссий обсудили на совещании в правительстве под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства .
По данным пресс-службы, участники совещания определили план действий по реформированию ВВК. Экспертная группа представила свои наработки: увеличение пропускной способности ВВК, доступ к электронной системе здравоохранения, меры по безбарьерности.
"Цель правительства - максимальная диджитализация всех процессов и создание условий, при которых все справки будет собирать электронная система", – сказал Шмигаль.
В апреле предлагается начать пилотный проект по развертыванию системы электронного документооборота в воинских частях, территориальных центрах комплектования и других соприкасающихся структурах. Следующий этап - цифровизация медицинской истории военнослужащих, отметили в пресс-службе.
Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос о сокращении сроков расследования для получения справки из воинской части об обстоятельствах ранения. Премьер-министр дал задачу разработать необходимые постановления и изменения в законы.
Кроме того, Минздрав предоставил предложения по реформе медико-социальных экспертных комиссий, говорится в сообщении.
На совещании присутствовали представители Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Министерства социальной политики, Министерства цифровой трансформации, народные депутаты, представители Офиса президента и другие.
Напомним, в Верховной раде зарегистрирован проект закона об упрощении процедуры присвоения статуса ветерана. Изменения заключаются в том, чтобы ответственные органы требовали необходимые документы для предоставления статуса участника боевых действий, если такие документы не были поданы лицом, в отношении которого принимается решение.
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