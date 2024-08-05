Кабмин готовит несколько технических решений, чтобы школы могли работать офлайн, - Зеленский

Кабинет министров готовит несколько технических решений, чтобы украинские школы в регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, могли работать офлайн в течение всего учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, он заслушал доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля, в частности, по региональной работе чиновников. "Сейчас много вопросов подготовки нового учебного года. Наш приоритет - по максимуму помочь школам во всех регионах, где безопасность это позволяет, открыться для детей и работать офлайн. Правительство сейчас готовит несколько технических решений, которые помогут именно этому", - отметил президент. Также, по словам Зеленского, он также получает регулярные отчеты по энергетике - подготовке к отопительному сезону и большей защите энергетической инфраструктуры.