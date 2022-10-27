Уряд Франції частково покриє бізнесу рахунки за електрику

Уряд Франції має намір частково компенсувати малому та середньому бізнесу оплату електроенергії у найближчі місяці.

Про це заявила прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Франція частково сплатить рахунки за електроенергію, що перевищують 325 євро, щоб допомогти бізнесу, які мають труднощі з оплатою зростаючих рахунків за електроенергію. "Ми покриємо малим та середнім підприємствам половину суми, що перевищує базову ціну 325 євро", - заявила Борн.