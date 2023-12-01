Уряд Естонії шукає механізми для депортації осіб, які приймуть громадянство РФ

Росія хоче підірвати безпеку в Естонії

Вона нагадала, що Російська Федерація порушила всі принципи міжнародного права, напавши на державу і народ України. Парламент Естонії та Рада Європи визнали режим РФ таким, що підтримує тероризм, а саму Росію - державою, яка підтримує тероризм.

За її словами, у цьому контексті необхідно враховувати й інші аспекти того, як Російська Федерація хоче підірвати безпеку Естонії та наших союзників.

"Наприклад, Російська Федерація практикувала напади на країни Балтії під час військових навчань, постійно презентує ворожі та неправдиві оповіді про західні країни офіційними каналами або зовсім нещодавно знову почала організовувати в'їзд нелегальних мігрантів до Європейського союзу", - сказала прем'єр-міністр.

Той, хто отримав паспорт РФ, може бути мобілізований в армію

На думку Каллас, з огляду на те, що через незалежні ЗМІ людина, яка тривалий час прожила в Естонії, мала змогу скласти справжнє уявлення про напади Росії на Україну і про ставлення вільного, демократичного світу до нападів РФ на Україну і водночас добровільно вирішила набути російського громадянства, це явний сигнал, який естонська держава не може ігнорувати.

"Крім того, той факт, що людина, яка проживала в Естонії, вирішує отримати громадянство Російської Федерації в той час, коли РФ нападає на українську державу та народ, свідчить про те, що в разі необхідності в рамках мобілізації вона готова вступити до армії Росії та брати участь у нападах на Україну", - відповідає Каллас.

Вона назвала це загрозою безпеці Естонської Республіки і дуже чітким сигналом, який естонська держава не може ігнорувати.

В Естонії є правова база для депортації таких осіб

Каллас нагадує, що Естонія є демократичною країною, і анулювання посвідки на проживання довготермінового мешканця здійснюється відповідно до статті 241 закону про іноземців, у якій ідеться про те, що посвідку на проживання довготермінового мешканця може бути анульовано, якщо іноземець становить загрозу громадському порядку і національній безпеці.

"Тому кожна процедура індивідуальна і ґрунтується на оцінці небезпеки, що виходить від конкретної людини. У ситуації, коли отримання людиною російського громадянства є явним сигналом підтримки тероризму і дій РФ проти Естонії та наших союзників, безумовно, необхідно розглянути питання про придатність цієї людини до життя в демократичній країні, яка дотримується прав людини", - додала Каллас.

Також глава уряду Естонії підтвердила, що заява глави МВС Лаурі Ляенеметса про пошуки способу депортації тих, хто вирішить отримати громадянство РФ, є офіційною позицією уряду.

Що цьому передувало

Раніше Ляенеметс повідомляв, що РФ хоче видавати свої паспорти в Естонії колишнім громадянам СРСР. Таким чином Кремль спробує мобілізувати додаткову кількість людей на війну проти України.

Очільник МВС додав, що ті, хто думають про громадянство РФ, мають розуміти, що це є не тільки вираженням поглядів, а й також матиме дуже чіткі та юридичні наслідки.

Ще минулого літа повідомлялося, що Естонія зможе позбавляти громадянства за участь у війні проти України.