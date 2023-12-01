Правительство Эстонии ищет механизмы для депортации лиц, которые примут гражданство РФ

Россия хочет взорвать безопасность в Эстонии

Она напомнила, что Российская Федерация нарушила все принципы международного права, напав на государство и народ Украины. Парламент Эстонии и Совет Европы признали режим РФ поддерживающим терроризм, а саму Россию - государством, которое поддерживает терроризм.

По ее словам, в этом контексте необходимо учитывать и другие аспекты того, как Российская Федерация хочет подорвать безопасность Эстонии и наших союзников.

"Например, Российская Федерация практиковала нападения на страны Балтии во время военных учений, постоянно представляет враждебные и ложные рассказы о западных странах по официальным каналам или совсем недавно снова начала организовывать въезд нелегальных мигрантов в Европейский союз", - сказала премьер-министр.

Тот, кто получил паспорт РФ, может быть мобилизован в армию

По мнению Каллас, учитывая то, что через независимые СМИ человек, который долгое время прожил в Эстонии, имел возможность составить истинное представление о нападениях России на Украину и об отношении свободного, демократического мира к нападениям РФ на Украину и одновременно добровольно решил получить российское гражданство, это явный сигнал, который эстонское государство не может игнорировать.

"Кроме того, тот факт, что человек, который проживал в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда РФ нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию России и участвовать в нападениях на Украину", - отвечает Каллас.

Она назвала это угрозой безопасности Эстонской Республики и очень четким сигналом, который эстонское государство не может игнорировать.

В Эстонии есть правовая база для депортации таких лиц

Каллас напоминает, что Эстония является демократической страной, и аннулирование вида на жительство долгосрочного жителя осуществляется в соответствии со статьей 241 закона об иностранцах, в которой говорится о том, что вид на жительство долгосрочного жителя может быть аннулирован, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

"Поэтому каждая процедура индивидуальна и основывается на оценке опасности, исходящей от конкретного человека. В ситуации, когда получение человеком российского гражданства является явным сигналом поддержки терроризма и действий РФ против Эстонии и наших союзников, безусловно, необходимо рассмотреть вопрос о пригодности этого человека к жизни в демократической стране, которая соблюдает права человека", - добавила Каллас.

Также глава правительства Эстонии подтвердила, что заявление главы МВД Лаури Ляенеметса о поисках способа депортации тех, кто решит получить гражданство РФ, является официальной позицией правительства.

Что этому предшествовало

Ранее Ляэнеметс сообщал, что РФ хочет выдавать свои паспорта в Эстонии бывшим гражданам СССР. Таким образом, Кремль попытается мобилизовать дополнительное количество людей на войну против Украины.

Глава МВД добавил, что те, кто думают о гражданстве РФ, должны понимать, что это не только выражение взглядов, но и будет иметь очень четкие и юридические последствия.

Еще прошлым летом сообщалось, что Эстония сможет лишать гражданства за участие в войне против Украины.