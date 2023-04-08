Уряд Ердогана перед виборами пообіцяв жителям Туреччини знижки на газ

Міністр енергетики Фатіх Донмез повідомив, що газ постачатиме державний імпортер енергії BOTAS.

Він натякнув на можливі знижки на рахунки за комунальні послуги напередодні загальних виборів 14 травня, на яких президент Реджеп Таїп Ердоган вимагає переобрання. Ердоган оголосить "хороші новини" 20 квітня, сказав Донмез.

Серйозна криза вартості життя завдала шкоди популярності Ердогана та його правлячої партії ПСР.

Незважаючи на державні субсидії, рахунки за електрику і опалення лягають важким тягарем на турецькі домогосподарства і підприємства на тлі вторгнення Росії в Україну. Донмез сказав, що Росія покриває близько третини потреб Туреччини в природному газі, а 30% витрат країни на імпорт у розмірі 350 млрд доларів минулого року припадало на енергоносії.

Близько 710 млрд. кубометрів запасів природного газу було виявлено на шельфових родовищах, в основному на родовищі Сакар'я. За словами міністра, вартість знахідки становить 500 млрд доларів, виходячи з поточних ринкових цін.

Нагадаємо, кандидат у президенти від турецької опозиції Кемаль Киличдароглу випереджає президента Тайіпа Ердогана більш ніж на 10 процентних пунктів напередодні виборів 14 травня, які багато хто вважає найбільш значущим голосуванням в історії Туреччини.