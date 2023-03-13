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Ердоган та його партія сильно поступаються опозиції перед найважливішими виборами в історії Туреччини

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Туреччина, Понеділок 13 березня 2023 14:51
Ердоган та його партія сильно поступаються опозиції перед найважливішими виборами в історії Туреччини Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кандидат у президенти від турецької опозиції Кемаль Киличдароглу випереджає президента Тайіпа Ердогана більш ніж на 10 процентних пунктів напередодні виборів 14 травня, які багато хто вважає найбільшим голосуванням в історії Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Опитування також показують, що опозиційний блок під назвою "Альянс націй" лідирує у парламентських перегонах принаймні на шість пунктів випереджаючи політсилу Ердогана Партію справедливості та розвитку (ПСР) та її союзників. Прокурдська Народно-демократична партія (НДП), як і раніше, впевнено тримається вище 10%.

Ердоган стикається із найбільшою проблемою свого 20-річного правління після падіння його популярності під час кризи вартості життя. Жертви землетрусу минулого місяця також переглядають свою лояльність.

Вибори вирішать не тільки, хто очолить Туреччину, а й те, як вона керуватиметься, куди рухається її економіка і яку роль вона може відіграти у вирішенні воєн між Росією та Україною та на Близькому Сході.

Опитування Aksoy Research, проведене 8 березня, показало, що Кемаль Киличдароглу, який став кандидатом від опозиційного альянсу 6 березня, випереджає Ердогана з підтримкою 55,6% і 44,4% відповідно. Опозиційний блок "Альянс націй" набирає 44,1% голосів, а ПСР та її націоналістичні союзники - 38,2%, НДП - 10,3%.

Опитування, проведене 6-7 березня компанією Alf Research, показало, що Киличдароглу отримає 55,1%, а Ердоган - 44,9%. Основний опозиційний блок отримає 43,5% голосів, партія Ердогана та її союзники - 37,5%, НДП – 11,3%.

Землетрус, схоже, мало вплинув на популярність ПСР Ердогана. За даними опитування Metropoll, 34,4% респондентів поклали провину за збитки під час землетрусу на уряд, а 26,9% - на підрядників. Муніципалітети посіли третє місце: 15,4% учасників сказали, що вони винні, а 12,9% відповіли "усі".

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про призначення загальних виборів на 14 травня.

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