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Правительство Эрдогана перед выборами пообещало жителям Турции скидки на газ

Фото: Эрдоган пообещал электорату дешевый газ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Турция в мае начнет поставлять газ со своих морских месторождений домохозяйствам, что, по прогнозам, будет удовлетворять их потребности в течение 35 лет. Перед выборами обещаны скидки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министр энергетики Фатих Донмез сообщил, что газ будет поставлять государственный импортер энергии BOTAS.

Он намекнул на возможные скидки на счета за коммунальные услуги в преддверии всеобщих выборов 14 мая, на которых президент Реджеп Тайип Эрдоган добивается переизбрания. Эрдоган объявит "хорошие новости" 20 апреля, сказал Донмез.

Серьезный кризис стоимости жизни нанес ущерб популярности Эрдогана и его правящей партии ПСР.

Несмотря на государственные субсидии, счета за электричество и отопление ложатся тяжелым бременем на турецкие домохозяйства и предприятия на фоне продолжающегося вторжения России в Украину. Донмез сказал, что Россия покрывает около трети потребностей Турции в природном газе, а 30% расходов страны на импорт в размере 350 млрд долларов в прошлом году приходилось на энергоносители.

Около 710 млрд кубометров запасов природного газа были обнаружены на шельфовых месторождениях, в основном на месторождении Сакарья. По словам министра, стоимость находки составляет 500 млрд долларов, исходя из текущих рыночных цен.

Напомним, кандидат в президенты от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу опережает президента Тайипа Эрдогана более чем на 10 процентных пунктов в преддверии выборов 14 мая, которые многие считают наиболее значимым голосованием в истории Турции.

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