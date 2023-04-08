Правительство Эрдогана перед выборами пообещало жителям Турции скидки на газ

Министр энергетики Фатих Донмез сообщил, что газ будет поставлять государственный импортер энергии BOTAS.

Он намекнул на возможные скидки на счета за коммунальные услуги в преддверии всеобщих выборов 14 мая, на которых президент Реджеп Тайип Эрдоган добивается переизбрания. Эрдоган объявит "хорошие новости" 20 апреля, сказал Донмез.

Серьезный кризис стоимости жизни нанес ущерб популярности Эрдогана и его правящей партии ПСР.

Несмотря на государственные субсидии, счета за электричество и отопление ложатся тяжелым бременем на турецкие домохозяйства и предприятия на фоне продолжающегося вторжения России в Украину. Донмез сказал, что Россия покрывает около трети потребностей Турции в природном газе, а 30% расходов страны на импорт в размере 350 млрд долларов в прошлом году приходилось на энергоносители.

Около 710 млрд кубометров запасов природного газа были обнаружены на шельфовых месторождениях, в основном на месторождении Сакарья. По словам министра, стоимость находки составляет 500 млрд долларов, исходя из текущих рыночных цен.

Напомним, кандидат в президенты от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу опережает президента Тайипа Эрдогана более чем на 10 процентных пунктов в преддверии выборов 14 мая, которые многие считают наиболее значимым голосованием в истории Турции.