Уряд Ємену застеріг хуситів від військової ескалації в Червоному морі

Уряд Ємену попередив підтримуване Іраном угруповання хуситів

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Президентська керівна рада також розглянула

Зазначається, що засідання ради

Атаки хуситів в Червоному морі

У листопаді минулого року єменські хусити почали атакувати судна біля узбережжя Ємену. Це сталося після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом. Такі дії хуситів почали впливати на світову торгівлю, оскільки Червоним морем проходить важливий торговий шлях.

Британія та США у відповідь ударили ракетами по об'єктах хуситів у Ємені. Лондон і Вашингтон також наголосили, що якщо бойовики продовжать атаки, то удари продовжаться.

The Washington Post повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти єменських хуситів.