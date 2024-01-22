Уряд Ємену застеріг хуситів від військової ескалації в Червоному морі

Президентська керівна рада Ємену скликала екстрене засідання, щоб розглянути погіршення ситуації з безпекою та військову ескалацію хуситів у Червоному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Уряд Ємену попередив підтримуване Іраном угруповання хуситів
Стверджується, що
Президентська керівна рада також розглянула
Зазначається, що засідання ради
У листопаді минулого року єменські хусити почали атакувати судна біля узбережжя Ємену. Це сталося після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом. Такі дії хуситів почали впливати на світову торгівлю, оскільки Червоним морем проходить важливий торговий шлях.
Британія та США у відповідь ударили ракетами по об'єктах хуситів у Ємені. Лондон і Вашингтон також наголосили, що якщо бойовики продовжать атаки, то удари продовжаться.
The Washington Post повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти єменських хуситів.
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