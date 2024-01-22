Правительство Йемена предостерегло хуситов от военной эскалации в Красном море

Правительство Йемена предупредило поддерживаемую Ираном группировку хуситов

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Президентский совет также рассмотрел

Отмечается, что заседание совета

Атаки хуситов в Красном море

В ноябре прошлого года йеменские хуситы начали атаковать судна у побережья Йемена. Это произошло после начала войны Израиля с ХАМАСом. Такие действия хуситов начали оказывать влияние на мировую торговлю, поскольку по Красному морю проходит важный торговый путь.

Британия и США в ответ ударили ракетами по объектам хуситов в Йемене. Лондон и Вашингтон также подчеркнули, что если боевики продолжат атаки, то удары продолжатся.

The Washington Post сообщил, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании против йеменских хуситов.