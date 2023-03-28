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Уряд дозволив студентам складати єдиний держіспит за межами України

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Вівторок 28 березня 2023 17:44
Уряд дозволив студентам складати єдиний держіспит за межами України Фото: уряд дозволив студентам складати єдиний держіспит за межами України (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів дозволив студентам під час дії воєнного стану складати єдиний державний кваліфікаційний іспит поза межами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Кабмін ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я”", яка дозволить студентам складати іспит за межами України за місцем їх постійного проживання/тимчасового перебування.

Зазначимо, що частина українських та майже всі іноземні здобувачі освіти проходять навчання за межами України. При цьому завершення навчання можливе за умови успішного складання законодавчо встановленої основної форми атестації - ЄДКІ.

Таким чином, за кордоном студенти зможуть скласти іспити у центрах сертифікаційного тестування, визначених Державним некомерційним підприємством "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України".

Як повідомлялося раніше, українські абітурієнти зможуть скласти національний мультипредметний тест за кордоном.

Тест буде проходити за схемою 2+1. Вступники складатимуть два обов'язкові предмети, а третій буде на вибір.

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