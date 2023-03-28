Правительство разрешило студентам сдавать единый госэкзамен за пределами Украины

Кабинет Министров разрешил студентам во время действия военного положения сдавать единый государственный квалификационный экзамен за пределами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кабмин принял постановление "О внесении изменений в Порядок осуществления единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для тех, кто получает степень высшего образования магистр по специальностям отрасли знаний "22 Здравоохранение"", которое позволит студентам сдавать экзамен за пределами Украины по месту их постоянного проживания/ временного пребывания.

Отметим, что часть украинских и почти все иностранные студенты проходят обучение за пределами Украины. При этом завершение обучения возможно при условии успешной сдачи законодательно установленной основной формы аттестации - ЕГКЭ.

Таким образом, за границей студенты смогут сдать экзамены в центрах сертификационного тестирования, определенных Государственным некоммерческим предприятием "Центр тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием направлений подготовки "Медицина" и "Фармация" при Минздраве Украины".

Как сообщалось ранее, украинские абитуриенты смогут сдать национальный мультипредметный тест за границей.

Тест будет проходить по схеме 2+1. Абитуриенты будут сдавать два обязательных предмета, а третий будет по выбору.

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