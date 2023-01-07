Уряд дозволив несанкціонований доступ до захисних споруд під час війни

Згідно з документом, захисні споруди, що перебувають у державній або комунальній власності, повертається орендарем орендодавцю протягом 24 годин з моменту повідомлення про розірвання договору.

"У разі відмови орендаря звільнити захисну споруду (її частину) в зазначений строк або якщо орендар відсутній і не має можливості встановити зв’язок з ним, доступ до такої захисної споруди здійснюється без отримання згоди її користувача (несанкціонований доступ) для приведення захисної споруди в готовність до прийому населення", - йдеться в документі.