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Уряд дозволив несанкціонований доступ до захисних споруд під час війни

Фото: до сховищ спростили доступ (Віталій Носач, РБК-Україна).
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту. Під час режиму підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період дозволений несанкціонований доступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 січня 2023 р. № 20.

Згідно з документом, захисні споруди, що перебувають у державній або комунальній власності, повертається орендарем орендодавцю протягом 24 годин з моменту повідомлення про розірвання договору.

"У разі відмови орендаря звільнити захисну споруду (її частину) в зазначений строк або якщо орендар відсутній і не має можливості встановити зв’язок з ним, доступ до такої захисної споруди здійснюється без отримання згоди її користувача (несанкціонований доступ) для приведення захисної споруди в готовність до прийому населення", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у жовтні у Києві вирішили зрізати замки з зачинених укриттів під час тривоги.

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