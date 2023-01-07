Кабмин разрешил несанкционированный доступ к защитным сооружениям

Согласно документу, находящиеся в государственной или коммунальной собственности защитные сооружения возвращаются арендатором арендодателю в течение 24 часов с момента уведомления о расторжении договора.

"В случае отказа арендатора освободить защитное сооружение (его часть) в указанный срок или если арендатор отсутствует и не имеет возможности установить связь с ним, доступ к такому защитному сооружению осуществляется без получения согласия его пользователя (несанкционированный доступ) для приведения защитного сооружения в готовность к приему населения", - говорится в документе.