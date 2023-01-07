Кабмин разрешил несанкционированный доступ к защитным сооружениям

Кабинет министров внес изменения в Типовой договор аренды защитных сооружений гражданской защиты. Во время режима повышенной готовности, возникновения чрезвычайной ситуации, введения чрезвычайного положения и в особый период разрешен несанкционированный доступ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 января 2023 г. №20 .

Согласно документу, находящиеся в государственной или коммунальной собственности защитные сооружения возвращаются арендатором арендодателю в течение 24 часов с момента уведомления о расторжении договора.

"В случае отказа арендатора освободить защитное сооружение (его часть) в указанный срок или если арендатор отсутствует и не имеет возможности установить связь с ним, доступ к такому защитному сооружению осуществляется без получения согласия его пользователя (несанкционированный доступ) для приведения защитного сооружения в готовность к приему населения", - говорится в документе.