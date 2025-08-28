Уряд Данії вибачається за приховану стерилізацію гренландських жінок

"Ми не можемо змінити те, що сталося. Але ми можемо взяти на себе відповідальність. Тому від імені Данії я б хотіла вибачитися", – йдеться у заяві прем’єр-міністра Данії.

До вибачень приєднався і уряд Гренландії.

"Ми визнаємо, що ця справа є джерелом як гніву, так і смутку для багатьох гренландців та багатьох сімей у Гренландії", – зазначив прем’єр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен.

Програма стерилізації ескімосок розпочала діяти в Гренландії з 1960-х років. Данські лікарі встановлювали гренландським жінкам та дівчатам віком від 13 років внутрішньоматкові спіралі без їхньої згоди. Це відбувалося на тлі заселення Гренландії данцями та витіснення ескімоського населення та культури.

У 2022 році уряд розпочав розслідування цієї справи, яке має бути завершено до 1 вересня 2025 року.

Але прем'єр-міністр Данії вирішила вибачитися вже зараз.

"Навіть попри те, що ми не маємо повної картини, на уряд справляє велике враження, що так багато гренландських жінок одноголосно повідомляють про те, що вони зазнали жорстокого поводження з боку данської системи охорони здоров’я", – йдеться у пресрелізі прем’єр-міністра.

143 жінки подали позов проти данської держави, вимагаючи загалом майже 43 мільйони крон компенсації за порушення їхніх прав.

Колишній прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде назвав справу зі спіралями "геноцидом".

А нинішній прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у квітні 2025 року вимагав офіційних вибачень від Данії.