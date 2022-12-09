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Уряд Данії передав Миколаєву системи для очищення води

Фото: Данія передала Миколаєву очисні станції (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Уряд Данії передав Миколаєву 50 систем очистки води, щоб допомогти місту пережити зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу посольства Данії в Україні

“Загалом, данський уряд надав 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців”, - йдеться у повідомленні.

Перші системи вже встановлені на території міста, за їх допомогою подаватимуть не лише питну воду, але і чисту воду для центрального опалення. Також в посольстві наголосили, що зараз в дорозі знаходиться ще одна партія допомоги місту, проте, не зазначили, яка саме.

Нагадаємо, що у Данії відкрили нове містечко для тимчасового проживання біженців із України. Міні-квартал побудований із двоповерхових модульних будинків.

Також повідомлялось, що військовослужбовці Збройних сил України будуть проходити вишкіл на території Данії. Навчання відбуватимуться за прикладом Великої Британії.

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ДанияМиколаїв