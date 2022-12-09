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Правительство Дании передало Николаеву системы для очистки воды

Фото: Дания передала Николаеву очистные станции (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Правительство Дании передало Николаеву 50 систем очистки воды, чтобы помочь городу пережить зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства Дании в Украине.

"В общем, датское правительство предоставило 50 очистных систем обратного осмоса через партнерскую организацию - Датский совет по вопросам беженцев", - говорится в сообщении.

Первые системы уже установлены на территории города, с их помощью будут подаваться не только питьевая вода, но и чистая вода для центрального отопления. Также в посольстве подчеркнули, что сейчас в дороге находится еще одна партия помощи городу, однако не отметили, какая именно.

Напомним, что в Дании открыли новый городок для временного проживания беженцев из Украины. Мини-квартал построен из двухэтажных модульных домов.

Также сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины будут проходить обучение на территории Дании. Учения будут проходить по примеру Великобритании.

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ДанияНиколаев