Правительство Дании передало Николаеву системы для очистки воды

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу посольства Дании в Украине.

Первые системы уже установлены на территории города, с их помощью будут подаваться не только питьевая вода, но и чистая вода для центрального отопления. Также в посольстве подчеркнули, что сейчас в дороге находится еще одна партия помощи городу, однако не отметили, какая именно.

"В общем, датское правительство предоставило 50 очистных систем обратного осмоса через партнерскую организацию - Датский совет по вопросам беженцев", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Дании открыли новый городок для временного проживания беженцев из Украины. Мини-квартал построен из двухэтажных модульных домов.

Также сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины будут проходить обучение на территории Дании. Учения будут проходить по примеру Великобритании.

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