У Чехії продовжать тимчасовий захист для українських біженців: що зміниться

Продовження тимчасового захисту для українських біженців

У Чехії було затверджено законопроєкт Lex Ukraine VII, який дасть змогу продовжити тимчасовий захист для біженців з України, які перебувають у країні. Закон передбачає продовження поточного захисту, термін якого закінчується наприкінці березня 2025 року, на один або два роки. У Чехії зараз проживає близько 380 тисяч українських біженців.

Довгострокове проживання для працевлаштованих біженців

Одним зі значних нововведень є можливість для біженців, які мають стабільну роботу і не отримують соціальної допомоги, претендувати на спеціальне довгострокове проживання. Ці біженці зможуть подати заяву на постійне місце проживання через п'ять років.

Нові вимоги для росіян, які бажають отримати чеське громадянство

Закон вводить вимогу для громадян Росії відмовитися від російського громадянства, якщо вони хочуть отримати чеське. Ця поправка викликала критику з боку опозиції, яка вважає її дискримінаційною. Незважаючи на протести, поправку затвердила коаліція, яка підтримала законопроєкт.

Кримінальне переслідування за діяльність в інтересах іноземної держави

Внесено зміни до кримінального законодавства, які запроваджують відповідальність за незаконне збирання конфіденційної інформації в інтересах іншої країни. Це нововведення спрямоване на посилення безпеки та запобігання шпигунській діяльності. Однак опозиція висловила побоювання, що воно може обмежити свободу преси та правозахисників.

Завершення третього читання та очікування набуття законом чинності

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив, що закон набуде чинності на початку лютого, після того, як буде обговорено в Сенаті та підписано президентом. Він також наголосив на важливості завершення реєстрації українських біженців до середини березня.

Перемир'я в Україні: припинення тимчасового захисту

Міністр внутрішніх справ зазначив, що якщо в Україні буде оголошено перемир'я або завершення війни, тимчасовий захист для біженців припиниться. Це рішення буде ухвалено в рамках головування Польщі в ЄС. Новий закон також уточнює, що нові біженці будуть змушені проходити стандартну процедуру для отримання статусу іноземця, якщо вони приїдуть до Чехії після закінчення тимчасового захисту.